Дмитриев поблагодарил экс-посла США за продвижение его постов - РИА Новости, 22.02.2026
07:39 22.02.2026
Дмитриев поблагодарил экс-посла США за продвижение его постов
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на критику... РИА Новости, 22.02.2026
Дмитриев поблагодарил экс-посла США за продвижение его постов

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на критику поблагодарил бывшего посла США в России Майкла Макфола за продвижение его аккаунта в соцсети X.
"Спасибо тебе, "дипстейт" Майк, за постоянное продвижение (аккаунта - ред.)", - написал Дмитриев у себя на странице.
Публикация спецпредставителя президента РФ в X стала ответом на пост Макфола, в котором бывший посол заявил, что поведение Дмитриева в соцсетях якобы показывает несерьезность отношения России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
19 февраля, 20:58
