Юрист рассказала, как вернуть переведенные по ошибке деньги

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Граждане РФ могут вернуть свои деньги, которые по ошибке перевели на карту незнакомого человека, через обращение в банк, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

По словам Свечниковой , самый быстрый путь начинается с обращения в банк, со счета которого ушли деньги. Банки помогают клиентам вернуть ошибочно переведенные через систему быстрых платежей средства и взаимодействуют с получателями, потому что их согласие необходимо для возврата.

"В обращении имеет смысл прямо просить запустить процесс "Просьба СБП", описать, в чем именно заключалась ошибка, и приложить чек по операции; требования к форме и каналу обращения устанавливает сам банк. Если получатель подтверждает возврат, деньги возвращаются встречным переводом, иногда через внутреннюю процедуру банка, а спор на этом заканчивается", - рассказала юрист.

Эксперт отметила, что в случае если банки не дают необходимое для возврата денег согласие, то ситуация переходит в плоскость гражданского права. В частности, если у получателя отсутствует основание удерживать сумму, то речь уже будет идти о неосновательном обогащении, а приобретенные без установленных оснований деньги подлежат возврату отправителю.

"К сумме такого денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения. На практике это фиксируется направлением письменного требования о возврате с указанием даты, суммы, реквизитов операции и срока для добровольного перечисления", - подчеркнула Свечникова.