Юрист рассказала, как вернуть переведенные по ошибке деньги

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Граждане РФ могут вернуть свои деньги, которые по ошибке перевели на карту незнакомого человека, через обращение в банк, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.
По словам Свечниковой, самый быстрый путь начинается с обращения в банк, со счета которого ушли деньги. Банки помогают клиентам вернуть ошибочно переведенные через систему быстрых платежей средства и взаимодействуют с получателями, потому что их согласие необходимо для возврата.
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег
19 февраля, 03:19
"В обращении имеет смысл прямо просить запустить процесс "Просьба СБП", описать, в чем именно заключалась ошибка, и приложить чек по операции; требования к форме и каналу обращения устанавливает сам банк. Если получатель подтверждает возврат, деньги возвращаются встречным переводом, иногда через внутреннюю процедуру банка, а спор на этом заканчивается", - рассказала юрист.
Эксперт отметила, что в случае если банки не дают необходимое для возврата денег согласие, то ситуация переходит в плоскость гражданского права. В частности, если у получателя отсутствует основание удерживать сумму, то речь уже будет идти о неосновательном обогащении, а приобретенные без установленных оснований деньги подлежат возврату отправителю.
"К сумме такого денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения. На практике это фиксируется направлением письменного требования о возврате с указанием даты, суммы, реквизитов операции и срока для добровольного перечисления", - подчеркнула Свечникова.
По словам юриста, при дальнейшем отказе получателя вернуть деньги подается иск, который по общему правилу предъявляется по месту жительства ответчика.
ЦБ определил процедуру отказа от средств при мошеннических переводах
11 февраля, 22:44