Котомания охватила Японию в день кошек 22 февраля

ТОКИО, 22 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Котомания охватила Японию в день кошек, который отмечается 22 февраля: корреспондент РИА Новости изучила ее основные симптомы и проявления на улицах, в магазинах и на выставках, заглянула в храм кошки "манэки-нэко", а также выяснила, почему владельцам трехцветных котов везет намного больше, чем владельцам таких же кошек.

Япония отмечает день кошек 22.02, потому что три двойки по-японски - "ни-ни-ни" - созвучны тому, как здесь мяукают кошки – "нян-нян-нян".

Подготовка начинается задолго до дня кошек: в кондитерских и бакалейных отделах появляются целые секции с печеньями, конфетами, пирожными в виде кошек, их мордочек и даже лап. Отдельные прилавки с печеньями и пирожными, посвященными кошкам, появляются не только в магазинах, но и на станциях метро. Некоторые из этих кондитерских изделий пользуются бешеной популярностью у покупателей в преддверии кошек.

"Вот этих черных кошечек уже нет в продаже, всё раскупили. Ежедневно мы выставляем несколько десятков штук, но их тут же раскупают", - сказала РИА Новости продавщица фирмы японских традиционных сладостей "Гиндза Кимурая", ведущей свою историю с 1874 года. Некоторые магазины собирают в одну секцию все товары с изображением кошек, которые есть в наличии – от сумок и кошельков до губной помады и ланч-боксов.

Постоянно действующая выставка аквариумных золотых рыбок в одном из самых знаменитых универсальных магазинов в Токио в этом году решила привлечь и кошатников. Ради этого в аквариумы к ничего не подозревающим рыбкам и рядом с ними положили фигурки кошек. Также в рамках выставки действует временная экспозиция японских гравюр укиё-э известных мастеров XIX века с изображением кошек или сценок жизни с их участием.

Отношение к кошкам в Японии особенное. Одним из символов страны стали фигурки кошечек с поднятой лапой – "манэки-нэко", что означает "приглашающая кошка". Их можно встретить не только в любом сувенирном, но часто и в ресторанах и магазинах, где их ставят для привлечения клиентов. Считается, что, когда у кошки поднята правая лапа, она привлекает деньги и удачу, а когда левая – клиентов.

Корреспондент РИА Новости отправилась в буддистский храм Готокудзи, с которого, как считается, и началась история кошек, приносящих счастье. Тогда, в XVII веке, вместо храма здесь стояла хижина нищего буддистского монаха. Единственным его сокровищем была кошка, которую он любил, как своего ребенка, отказывая себе во всем ради нее. Однажды он в отчаянии попросил кошку сделать хоть что-нибудь, что могло бы принести облегчение. Через некоторое время у дверей его хижины остановилась группа богато одетых всадников, которые попросили пустить их внутрь. Как только они зашли в хижину, началась страшная гроза с громом, молниями и проливным ливнем. Монах стал читать сутры, а гости - угощаться чаем.

Когда гроза стихла, главный среди воинов признался, что он Ии Наотака, крупный землевладелец. Он собирался проехать мимо хижины, возвращаясь с охоты, когда увидел, что кошка, присев на задние лапы, правой манит его к себе. Кошка, пригласив его в дом, спасла воина и его спутников от бури и удара молнии. С этого момента он покровительствовал монаху, что положило начало расцвету храма, а на месте той хижины теперь раскинулись угодья храмового комплекса Готокудзи. Это не единственный храм в Токио и уж тем более в Японии, который претендует на первородство в истории "манэки-нэко", но он, безусловно, самый знаменитый.

На территории комплекса Готокудзи расположены несколько храмов и пагода, но самое примечательное место - площадка вокруг храма, где просят кошку о помощи, уставлена фигурками этих животных разного размера с поднятой правой лапкой. Здесь можно купить кошек. Но есть строгое правило – одна кошка в одни руки, что подчеркивает ее не сувенирный, а сугубо ритуально-прикладной характер. Как объяснила РИА Новости служительница храма, стоящие у храма фигурки уже выполнили свою функцию – исполнили желание, и люди принесли их сюда в знак благодарности.

"Но это необязательно. Кошка может навсегда остаться в вашем доме, если вы этого захотите", - сказала служительница.

Есть в Японии и живые кошки, приносящие счастье. Это кошки "микэ-нэко", что в переводе означает "трехцветные кошки". В Японии считают, что кошки с сочетанием белого, черного и рыжего цветов - классический традиционный вид кошек. И если способность трехцветного вида приносить удачу никак не задокументирована и в цифрах не отражена, то счастье владельцев котов "микэ-нэко" можно измерить в убедительной сумме денежных знаков. Дело в том, что по генетическим причинам соотношение котов и кошек у этого вида составляет примерно одного к 30 тысячам (пессимисты говорят о соотношении 1:3000). Они могут стоить от нескольких до десятков миллионов иен (от 10 тысяч долларов до нескольких десятков тысяч).

Еще одной распространенной особенностью японских кошек является их часто короткий или вообще отсутствующий хвост. Есть версия, что это связано с предрассудками средневековых японцев по поводу длинного и извивающегося, как змея хвоста. Считалось, что в нем есть что-то нехорошее и связанное с нечистой силой. Возможно, им обрубали хвосты или выбирали самое короткохвостое потомство, но сейчас часто на японских улицах и в домах можно встретить кошек с коротенькими, почти кроличьими хвостиками.