Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения, пишут СМИ
22.02.2026
2026-02-22T16:39:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
мешхед
В мире
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения между группами, защищающими правительство, и теми, кто настроен деструктивно, передает агентство Jamaran.
"В демонстрациях, происходивших в Тегеранском университете, университетах Шариф, Шахида Бехешти, Хадже Насир, науки и промышленности и других, с одной стороны студенты-ополченцы "Басидж", подняв флаги Ирана
, выкрикивали лозунги в память о погибших в результате январских событий и в защиту строя и верховного лидера революции, а с другой стороны часть студентов выкрикивала деструктивные лозунги", - говорится в сообщении
.
По информации агентства, некоторые выступления переросли в столкновения и погромы. Согласно сообщению еще одного агентства Mehr, в Технологическом университете Шариф протестующие выкрикивали оскорбления в адрес проправительственно настроенных студентов, а также бросали в их сторону камни и ножи. По данным Mehr, двое студентов получили травмы от камней и были госпитализированы.
Ранее в субботу в акцию протеста перерос митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране
. После того как одна группа студентов начала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, вторая группа в ответ на действия первой стала защищать проправительственную позицию.
В соцсетях также сообщалось о демонстрациях, прошедших в субботу в нескольких университетах в Тегеране и Мешхеде
. Согласно данным из соцсетей, акция в Технологическом университете Шариф вылилась в столкновение с ополченцами сил "Басидж". Выступления произошли с началом нового учебного семестра и совпали по времени с 40-м днем памяти по погибшим на протестах.