Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
16:39 22.02.2026 (обновлено: 17:18 22.02.2026)
Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения, пишут СМИ
Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения, пишут СМИ
в мире
тегеран (город)
иран
мешхед
тегеран (город)
иран
мешхед
в мире, тегеран (город), иран, мешхед
В мире, Тегеран (город), Иран, Мешхед
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Иране в Тегеране. Стоп-кадр с видео
Акция протеста в Иране в Тегеране. Стоп-кадр с видео. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения между группами, защищающими правительство, и теми, кто настроен деструктивно, передает агентство Jamaran.
"В демонстрациях, происходивших в Тегеранском университете, университетах Шариф, Шахида Бехешти, Хадже Насир, науки и промышленности и других, с одной стороны студенты-ополченцы "Басидж", подняв флаги Ирана, выкрикивали лозунги в память о погибших в результате январских событий и в защиту строя и верховного лидера революции, а с другой стороны часть студентов выкрикивала деструктивные лозунги", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Иране сообщили о погибших студентах в ходе недавних протестов в стране
Вчера, 13:05
По информации агентства, некоторые выступления переросли в столкновения и погромы. Согласно сообщению еще одного агентства Mehr, в Технологическом университете Шариф протестующие выкрикивали оскорбления в адрес проправительственно настроенных студентов, а также бросали в их сторону камни и ножи. По данным Mehr, двое студентов получили травмы от камней и были госпитализированы.
Ранее в субботу в акцию протеста перерос митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране. После того как одна группа студентов начала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, вторая группа в ответ на действия первой стала защищать проправительственную позицию.
В соцсетях также сообщалось о демонстрациях, прошедших в субботу в нескольких университетах в Тегеране и Мешхеде. Согласно данным из соцсетей, акция в Технологическом университете Шариф вылилась в столкновение с ополченцами сил "Басидж". Выступления произошли с началом нового учебного семестра и совпали по времени с 40-м днем памяти по погибшим на протестах.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
СМИ: в Иране возобновились протесты
Вчера, 03:57
 
В миреТегеран (город)ИранМешхед
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
