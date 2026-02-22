Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Демонстрации в иранских университетах перерастают в столкновения между группами, защищающими правительство, и теми, кто настроен деструктивно, передает агентство Jamaran.

По информации агентства, некоторые выступления переросли в столкновения и погромы. Согласно сообщению еще одного агентства Mehr, в Технологическом университете Шариф протестующие выкрикивали оскорбления в адрес проправительственно настроенных студентов, а также бросали в их сторону камни и ножи. По данным Mehr, двое студентов получили травмы от камней и были госпитализированы.