Рейтинг@Mail.ru
Дания выделит еще 600 миллионов долларов на помощь Киеву - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/daniya-2076086796.html
Дания выделит еще 600 миллионов долларов на помощь Киеву
Дания выделит еще 600 миллионов долларов на помощь Киеву - РИА Новости, 22.02.2026
Дания выделит еще 600 миллионов долларов на помощь Киеву
Дания дополнительно выделяет около 600 миллионов долларов на помощь Киеву, доводя общий объем поддержки в 2026 году до 2,2 миллиарда долларов, сообщает датское... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:00:00+03:00
2026-02-22T15:00:00+03:00
в мире
дания
киев
украина
сергей лавров
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
https://ria.ru/20260220/ssha-2075649076.html
https://ria.ru/20260220/danija-2075881392.html
дания
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, киев, украина, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Дания, Киев, Украина, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Дания выделит еще 600 миллионов долларов на помощь Киеву

Дания выделит еще 600 миллионов долларов на помощь Украине в 2026 году

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дания дополнительно выделяет около 600 миллионов долларов на помощь Киеву, доводя общий объем поддержки в 2026 году до 2,2 миллиарда долларов, сообщает датское министерство обороны.
"Правительство дополнительно выделяет 3,8 миллиарда крон (599 миллионов долларов - ред.) в "Фонд Украины" в 2026 году", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В США заявили о сокращении помощи Украине
20 февраля, 04:26
По данным с сайта датского минобороны, "Фонд Украины" (Ukrainefonden) был создан в марте 2023 года по решению правительства и парламента Дании. Он призван обеспечить непрерывную поддержку Киеву со стороны Копенгагена.
Согласно пресс-релизу, изначально Копенгаген выделил Украине на этот год 9,6 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов). Учитывая ожидаемую выручку в размере примерно 94 миллионов долларов от продажи истребителей F-16 и новые дополнительные средства, общая сумма в "Фонде Украины" на 2026 год возрастает до 14 миллиардов крон, или 2,2 миллиарда долларов.
Кроме того, согласно публикации, в 2026 году у Дании получается достичь цели по выделению 3,5% ВВП на оборонные расходы.
В декабре 2025 года телерадиокомпания DR сообщала, что Дания в 2026 году планирует отправить Киеву военную помощь на сумму почти в два раза меньше, чем в 2025, и сократить ее всего до 156 миллионов долларов к 2028 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинцев
20 февраля, 21:01
 
В миреДанияКиевУкраинаСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала