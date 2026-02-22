Дания выделит еще 600 миллионов долларов на помощь Киеву

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дания дополнительно выделяет около 600 миллионов долларов на помощь Киеву, доводя общий объем поддержки в 2026 году до 2,2 миллиарда долларов, сообщает датское министерство обороны.

"Правительство дополнительно выделяет 3,8 миллиарда крон (599 миллионов долларов - ред.) в "Фонд Украины" в 2026 году", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По данным с сайта датского минобороны, "Фонд Украины" (Ukrainefonden) был создан в марте 2023 года по решению правительства и парламента Дании . Он призван обеспечить непрерывную поддержку Киеву со стороны Копенгагена

Согласно пресс-релизу, изначально Копенгаген выделил Украине на этот год 9,6 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов). Учитывая ожидаемую выручку в размере примерно 94 миллионов долларов от продажи истребите лей F-16 и новые дополнительные средства, общая сумма в "Фонде Украины" на 2026 год возрастает до 14 миллиардов крон, или 2,2 миллиарда долларов.

Кроме того, согласно публикации, в 2026 году у Дании получается достичь цели по выделению 3,5% ВВП на оборонные расходы.

В декабре 2025 года телерадиокомпания DR сообщала, что Дания в 2026 году планирует отправить Киеву военную помощь на сумму почти в два раза меньше, чем в 2025, и сократить ее всего до 156 миллионов долларов к 2028 году.