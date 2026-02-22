https://ria.ru/20260222/bryanskaya-2076079178.html
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 22.02.2026
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ
Мужчину ранили в селе Некислица Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2026
происшествия
брянская область
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
севский район
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ
Богомаз: в брянском селе Некислица мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ