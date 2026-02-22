Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/bryanskaya-2076079178.html
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 22.02.2026
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ
Мужчину ранили в селе Некислица Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:36:00+03:00
2026-02-22T13:36:00+03:00
происшествия
брянская область
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
https://ria.ru/20260222/obstrely-2076071769.html
брянская область
севский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ

Богомаз: в брянском селе Некислица мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мужчину ранили в селе Некислица Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Некислица Севского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, минно-взрывные ранения получил мирный житель", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ
Вчера, 11:54
 
ПроисшествияБрянская областьСевский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала