В Брянской области из-за атаки ВСУ ранен мирный житель
В Брянской области из-за атаки ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 22.02.2026
В Брянской области из-за атаки ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
севский район
брянская область
В Брянской области из-за атаки ВСУ ранен мирный житель
При атаке дронов-камикадзе ВСУ на Брянскую область пострадал мирный житель