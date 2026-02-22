Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области из-за атаки ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 22.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 22.02.2026
В Брянской области из-за атаки ВСУ ранен мирный житель
В Брянской области из-за атаки ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали Севский район. ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Подывотье Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации
