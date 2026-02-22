Министр обороны Британии захотел стать первым, кто пошлет войска на Украину

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хочет стать первым человеком на этой должности, отправившим британские миротворческие силы на Украину.
По словам министра, в рамках миротворческой инициативы уже был создан действующий штаб из 70 человек.
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что лидеры стран коалиции приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.