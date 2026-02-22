Министр обороны Британии захотел стать первым, кто пошлет войска на Украину

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хочет стать первым человеком на этой должности, отправившим британские миротворческие силы на Украину.

По словам министра, в рамках миротворческой инициативы уже был создан действующий штаб из 70 человек.