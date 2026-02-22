Рейтинг@Mail.ru
14:18 22.02.2026 (обновлено: 15:30 22.02.2026)
в мире
украина
россия
великобритания
джон хили
кир стармер
сергей рябков
вооруженные силы украины
украина
россия
великобритания
в мире, украина, россия, великобритания, джон хили, кир стармер, сергей рябков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Джон Хили, Кир Стармер, Сергей Рябков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Министр обороны Британии захотел стать первым, кто пошлет войска на Украину

Министр обороны Британии Хили захотел стать первым, кто пошлёт войска на Украину

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хочет стать первым человеком на этой должности, отправившим британские миротворческие силы на Украину.
"Я хочу стать тем министром обороны (Британии - ред.), который разместит британские войска на Украине, потому что это будет означать, что этот (конфликт - ред.) наконец закончился", - сказал Хили в комментарии газете Telegraph.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию
Вчера, 13:15
По словам министра, в рамках миротворческой инициативы уже был создан действующий штаб из 70 человек.
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что лидеры стран коалиции приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России
21 февраля, 16:25
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДжон ХилиКир СтармерСергей РябковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
