Президент Бразилии попросил США относиться к другим странам как к равным
Президент Бразилии попросил США относиться к другим странам как к равным
Президент Бразилии попросил США относиться к другим странам как к равным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил американского лидера Дональда Трампа относиться к другим странам как к равным. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:05:00+03:00
2026-02-22T15:05:00+03:00
2026-02-22T15:34:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
бразилия
вашингтон (штат)
бразилия
2026
в мире, вашингтон (штат), луис инасиу лула да силва, дональд трамп, бразилия
В мире, Вашингтон (штат), Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Бразилия
Президент Бразилии попросил США относиться к другим странам как к равным
Да Силва: мы хотим, чтобы США относились ко всем странам как к равным