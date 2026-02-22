Рейтинг@Mail.ru
15:05 22.02.2026 (обновлено: 15:34 22.02.2026)
Президент Бразилии попросил США относиться к другим странам как к равным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил американского лидера Дональда Трампа относиться к другим странам как к равным. РИА Новости, 22.02.2026
Президент Бразилии попросил США относиться к другим странам как к равным

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил американского лидера Дональда Трампа относиться к другим странам как к равным.
"Хочу сказать президенту Трампу, что мы не хотим новой холодной войны... Мы не хотим вмешиваться в дела других стран, мы хотим, чтобы ко всем странами относились как к равным", - цитирует агентство Рейтер слова бразильского лидера.
Лула да Силва сообщил, что ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в первую неделю марта, и отметил, что планируется обсудить вопросы торговли, иммиграции, инвестиций и партнерства между университетами, добавляет агентство.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Военное присутствие США в Румынии будет расти, заявил американский эксперт
