Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
Сбит один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
