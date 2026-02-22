https://ria.ru/20260222/bpla-2076083707.html
Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде
Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде - РИА Новости, 22.02.2026
Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, повреждены фасад и остекление, предварительно, люди не пострадали, сообщил... РИА Новости, 22.02.2026
Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, повредив фасад