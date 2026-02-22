В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА

САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена на территории Саратовской области, следует из сообщения для жителей региона от системы РСЧС .

"Внимание! Отбой угрозы атаки БПЛА на территории Саратовской области", - говорится в сообщении.

Предупреждение было объявлено губернатором в 1.57 мск в воскресенье. Опасность сохранялась на протяжении почти четырех часов.