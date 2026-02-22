https://ria.ru/20260222/bpla-2076042752.html
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников отменена на территории Саратовской области, следует из сообщения для жителей региона от системы РСЧС . РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
саратовская область
саратовская область
2026
безопасность, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Саратовская область
