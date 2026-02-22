Рейтинг@Mail.ru
Офицер ПВО "Днепра" рассказал о комбинированном отражении прилетов БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 22.02.2026
Офицер ПВО "Днепра" рассказал о комбинированном отражении прилетов БПЛА ВСУ
Офицер ПВО "Днепра" рассказал о комбинированном отражении прилетов БПЛА ВСУ
Бойцы противовоздушной обороны группировки войск РФ "Днепр" комбинируют использование новых РЛС с применением антидроновых БПЛА, оснащенных системой... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T03:02:00+03:00
2026-02-22T03:02:00+03:00
Офицер ПВО "Днепра" рассказал о комбинированном отражении прилетов БПЛА ВСУ

РИА Новости: бойцы ПВО "Днепра" используют новые РЛС для отражения атак БПЛА ВСУ

ЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 22 фев - РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны группировки войск РФ "Днепр" комбинируют использование новых РЛС с применением антидроновых БПЛА, оснащенных системой дистанционного подрыва, чтобы отражать таким образом налеты украинских беспилотников, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор".
"У нас имеются новые разработки по радиолокационным станциям. Их (БПЛА ВСУ - ред.) находим, выслеживаем, соответственно, наши же FPV направляем. Соответственно, они их находят, и, соответственно, сбивают. Дистанционным методом, то есть начинка у нас пластид. То есть, они долетают до них и с кнопки с пульта осуществляют подрыв", - сказал офицер ПВО "Днепра".
По его словам, в результате у вражеского БПЛА может отлететь крыло, в результате чего дрон падает.
