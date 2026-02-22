Офицер ПВО "Днепра" рассказал о комбинированном отражении прилетов БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 22 фев - РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны группировки войск РФ "Днепр" комбинируют использование новых РЛС с применением антидроновых БПЛА, оснащенных системой дистанционного подрыва, чтобы отражать таким образом налеты украинских беспилотников, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор".

По его словам, в результате у вражеского БПЛА может отлететь крыло, в результате чего дрон падает.