Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой

КУРСК, 22 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч бойцов группировки "Север" были награждены непосредственно на передовых позициях государственными и ведомственными наградами за выполнение задач в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.

"Более 2 тысяч военнослужащих группировки войск "Север" были награждены государственными и ведомственными наградами в преддверии Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач офицерам, сержантам и солдатам прямо на передовой вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "За Храбрость", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и другие.