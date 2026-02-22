Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 22.02.2026
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой - РИА Новости, 22.02.2026
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой
Более 2 тысяч бойцов группировки "Север" были награждены непосредственно на передовых позициях государственными и ведомственными наградами за выполнение задач в РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:46:00+03:00
2026-02-22T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
украина
https://ria.ru/20260222/svo-2076074346.html
харьковская область
россия
украина
безопасность, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой

Бойцов "Севера" наградили за выполнение задач в Сумской и Харьковской областях

КУРСК, 22 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч бойцов группировки "Север" были награждены непосредственно на передовых позициях государственными и ведомственными наградами за выполнение задач в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.
"Более 2 тысяч военнослужащих группировки войск "Север" были награждены государственными и ведомственными наградами в преддверии Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении.
ВС России поразили логистический центр и место хранения БПЛА ВСУ
Вчера, 12:27
Уточняется, что проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач офицерам, сержантам и солдатам прямо на передовой вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "За Храбрость", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и другие.
"Командование группировки выразило глубокую благодарность военнослужащим за их стойкость, высокий профессионализм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач в Сумской и Харьковской областях", - добавили в группировке.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
