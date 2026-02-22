https://ria.ru/20260222/boytsy-2076075978.html
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой - РИА Новости, 22.02.2026
Более двух тысяч бойцов группировки "Север" получили награды на передовой
Более 2 тысяч бойцов группировки "Север" были награждены непосредственно на передовых позициях государственными и ведомственными наградами за выполнение задач в РИА Новости, 22.02.2026
2026
КУРСК, 22 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч бойцов группировки "Север" были награждены непосредственно на передовых позициях государственными и ведомственными наградами за выполнение задач в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.
"Более 2 тысяч военнослужащих группировки войск "Север" были награждены государственными и ведомственными наградами в преддверии Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач офицерам, сержантам и солдатам прямо на передовой вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "За Храбрость", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и другие.
"Командование группировки выразило глубокую благодарность военнослужащим за их стойкость, высокий профессионализм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач в Сумской и Харьковской областях", - добавили в группировке.