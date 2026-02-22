ФСБ опубликует новые данные о расследовании покушения на генерала Алексеева

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. ФСБ обязательно опубликует новую информацию о расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, если она будет, пообещал директор российской спецслужбы Александр Бортников.