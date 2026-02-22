https://ria.ru/20260222/bespilotniki-2076097403.html
ПВО сбила 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами за два часа
ПВО сбила 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами за два часа - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО сбила 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами за два часа
Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:50:00+03:00
2026-02-22T16:50:00+03:00
2026-02-22T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами за два часа
МО РФ: средства ПВО за 2 часа сбили 71 украинский дрон над территорией России