Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.02.2026
Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:30:00+03:00
2026-02-22T16:30:00+03:00
2026-02-22T16:38:00+03:00
тульская область
Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
Миляев: над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника