Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 22.02.2026 (обновлено: 16:38 22.02.2026)
Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
безопасность, тульская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника

Миляев: над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника

Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В ходе боевой работы подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены два украинских беспилотника", - написал Миляев в канале на платформе MAX.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
