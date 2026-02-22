Над Калужской областью сбили пять дронов ВСУ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Боровским округом и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.