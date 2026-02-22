https://ria.ru/20260222/bespilotniki-2076091782.html
Над Калужской областью сбили пять дронов ВСУ
Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Боровским округом и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры РИА Новости, 22.02.2026
Шапша: над Боровским округом и на окраине Калуги уничтожили пять украинских БПЛА