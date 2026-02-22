https://ria.ru/20260222/bespilotniki-2076045845.html
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 86 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.02.2026
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 86 БПЛА ВСУ над регионами РФ