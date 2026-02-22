https://ria.ru/20260222/bespilotnik-2076107510.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:13:00+03:00
2026-02-22T18:13:00+03:00
2026-02-22T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей собянин
москва
москва
2026
Новости
ru-RU
сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Москва
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву