ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Атака ещё одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:25:00+03:00
2026-02-22T15:25:00+03:00
2026-02-22T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
москва
Новости
ru-RU
безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Собянин: ПВО отразила атаку ещё одного летевшего на Москву беспилотника