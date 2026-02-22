https://ria.ru/20260222/bespilotnik-2076086983.html
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:01:00+03:00
2026-02-22T15:01:00+03:00
2026-02-22T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
