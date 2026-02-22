https://ria.ru/20260222/belgorod-2076091474.html
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ - РИА Новости, 22.02.2026
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.02.2026
белгород
2026
