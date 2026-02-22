Рейтинг@Mail.ru
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ - РИА Новости, 22.02.2026
15:42 22.02.2026
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.02.2026
белгород
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ

Гладков: Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.
Гладков уточнил, что все оперативные службы работают на местах. Идёт уточнение информации о последствиях.
ПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
