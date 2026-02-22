"Битва за битвой" получил премию BAFTA как лучший фильм

https://ria.ru/20260222/bafta-2076140903.html
Фильм "Битва за битвой" американского режиссера Пола Томаса Андерсона удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 79-й церемонии... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:13:00+03:00
2026-02-22T23:13:00+03:00
2026-02-22T23:37:00+03:00
культура
пол томас андерсон
bafta
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фильм "Битва за битвой" американского режиссера Пола Томаса Андерсона удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 79-й церемонии вручения главной кинопремии Британии.
Кинокартина выиграла в четырех номинациях: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая операторская работа" и "Лучший монтаж".
В то же время Андерсон
одержал победу в номинации "Лучший режиссер".
Номинацию "Лучший британский фильм" забрала кинокартина "Гамнет" режиссера Хлои Чжао, а сыгравшая в ней Джесси Бакли победила в номинации "Лучшая актриса".
Номинацию "Лучший актер", в свою очередь, забрал Роберт Арамайо, исполнивший роль в фильме "Я ругаюсь". Кинокартина же одержала победу в номинации "Лучший кастинг".
Номинации "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая музыка к фильму" забрала кинокартина "Грешники" режиссера Райана Куглера.