"Битва за битвой" получил премию BAFTA как лучший фильм
Культура
 
23:13 22.02.2026 (обновлено: 23:37 22.02.2026)
"Битва за битвой" получил премию BAFTA как лучший фильм
"Битва за битвой" получил премию BAFTA как лучший фильм
пол томас андерсон, bafta
Культура, Пол Томас Андерсон, BAFTA
Награда конкурса BAFTA Film Awards
Награда конкурса BAFTA Film Awards . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фильм "Битва за битвой" американского режиссера Пола Томаса Андерсона удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 79-й церемонии вручения главной кинопремии Британии.
Кинокартина выиграла в четырех номинациях: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая операторская работа" и "Лучший монтаж".
Американский режиссер Пол Томас Андерсон - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Пола Томаса Андерсона номинировали на "Оскар" в лучшей режиссуре
22 января, 21:06
В то же время Андерсон одержал победу в номинации "Лучший режиссер".
Номинацию "Лучший британский фильм" забрала кинокартина "Гамнет" режиссера Хлои Чжао, а сыгравшая в ней Джесси Бакли победила в номинации "Лучшая актриса".
Номинацию "Лучший актер", в свою очередь, забрал Роберт Арамайо, исполнивший роль в фильме "Я ругаюсь". Кинокартина же одержала победу в номинации "Лучший кастинг".
Номинации "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая музыка к фильму" забрала кинокартина "Грешники" режиссера Райана Куглера.
Режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Стивен Спилберг получил "Грэмми" за лучший музыкальный фильм
2 февраля, 01:30
 
КультураПол Томас АндерсонBAFTA
 
 
