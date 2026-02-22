В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились пятеро пассажиров и водитель, попал под камнепад, транспортное средство получило незначительные повреждения, пострадавших нет, сообщило МЧС Северной Осетии.

Отмечается, что транспортное средство получило незначительные повреждения. Пострадавших нет. Пассажиры и водитель отправились к месту назначения на попутном транспорте.