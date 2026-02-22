Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад - РИА Новости, 22.02.2026
23:28 22.02.2026
В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад
В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад

В Северной Осетии автобус с пятью пассажирами и водителем попал под камнепад

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились пятеро пассажиров и водитель, попал под камнепад, транспортное средство получило незначительные повреждения, пострадавших нет, сообщило МЧС Северной Осетии.
"На 48-м км Транскавказской автомагистрали под камнепад попал микроавтобус, в котором находилось пятеро пассажиров и водитель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортное средство получило незначительные повреждения. Пострадавших нет. Пассажиры и водитель отправились к месту назначения на попутном транспорте.
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Северная Осетия - Алания
 
 
