В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад
В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад
В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад
Микроавтобус, в котором находились пятеро пассажиров и водитель, попал под камнепад, транспортное средство получило незначительные повреждения, пострадавших...
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
Новости
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад
В Северной Осетии автобус с пятью пассажирами и водителем попал под камнепад