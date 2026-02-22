Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 22.02.2026
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство ВС РФ в авиации, в частности, за счет управляемых авиабомб. РИА Новости, 22.02.2026
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ

Monde: Сырский признал превосходство ВС РФ в авиации за счет управляемых бомб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
офис президента Украины
Главнокомandующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство ВС РФ в авиации, в частности, за счет управляемых авиабомб.
"Генерал... признает в то же время превосходство российской авиации, использующей на передовой управляемые авиационные бомбы", – пишет Monde со ссылкой на Сырского.
Вооруженные силы (ВС) РФ и Воздушно-космические силы (ВКС) в их составе наносят в зоне проведения специальной военной операции удары возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщало Министерство обороны РФ в пятницу. В частности, по данным ведомства, с 14 по 20 февраля ВС нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия.
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО
Мощный удар по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России
20 февраля, 04:00
 
