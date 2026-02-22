https://ria.ru/20260222/aviatsiya-2076077323.html
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство ВС РФ в авиации, в частности, за счет управляемых авиабомб. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:09:00+03:00
2026-02-22T13:09:00+03:00
2026-02-22T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
https://ria.ru/20260220/udar-2075477954.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ
Monde: Сырский признал превосходство ВС РФ в авиации за счет управляемых бомб