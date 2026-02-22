В России расширят применение скидки на полеты с детьми

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости Минтранс РФ с 1 марта 2026 года расширил возможности применения 50-процентной скидки для детских авиабилетов и конкретизировал порядок размещения в самолете родителей с детьми до 12 лет, сообщило министерство.

В прошлом году была закреплена скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, следующих в сопровождении родителей. За 2025 год российские авиакомпании перевезли по льготе почти 4 миллиона юных пассажиров, с начала это года – уже 282 тысяч.

"Что изменится в авиационных правилах перевозки пассажиров с 1 марта… Приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 утверждены изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование", - говорится в сообщении Минтранса.

Кроме того, конкретизирован порядок размещения родителей с детьми до 12 лет.

"Четко определено, что именно является соседними пассажирскими местами: соседние места в одном ряду, не разделенные проходом. Уточнены случаи рассадки многодетных семей – в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади", - поясняет Минтранс.