09:53 22.02.2026 (обновлено: 10:41 22.02.2026)
В России расширят применение скидки на полеты с детьми
общество, россия
Общество, Россия
В России расширят применение скидки на полеты с детьми

Минтранс расширил возможности применения скидки для детских авиабилетов

© Depositphotos.com / Sopotniccy Пассажирка с ребенком в салоне самолета
Пассажирка с ребенком в салоне самолета
© Depositphotos.com / Sopotniccy
Пассажирка с ребенком в салоне самолета. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости Минтранс РФ с 1 марта 2026 года расширил возможности применения 50-процентной скидки для детских авиабилетов и конкретизировал порядок размещения в самолете родителей с детьми до 12 лет, сообщило министерство.
В прошлом году была закреплена скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, следующих в сопровождении родителей. За 2025 год российские авиакомпании перевезли по льготе почти 4 миллиона юных пассажиров, с начала это года – уже 282 тысяч.
Татьяна Голикова
Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми
18 февраля, 13:50
"Что изменится в авиационных правилах перевозки пассажиров с 1 марта… Приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 утверждены изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование", - говорится в сообщении Минтранса.
Кроме того, конкретизирован порядок размещения родителей с детьми до 12 лет.
"Четко определено, что именно является соседними пассажирскими местами: соседние места в одном ряду, не разделенные проходом. Уточнены случаи рассадки многодетных семей – в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади", - поясняет Минтранс.
Для всех пассажиров расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным. Например, если пассажиру не предоставили обслуживание по указанному в билете классу или перевозчик/агент неправильно оформил билет.
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми
10 февраля, 23:11
 
Заголовок открываемого материала