Пассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото

Turkish Airlines на 3,5 часа задержала рейс из Москвы в Стамбул

СТАМБУЛ, 22 фев – РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перенесла как минимум на 3,5 часа рейс из "Внуково" в Стамбул на фоне ограничений полетов в аэропортах московского региона, еще один рейс вылетел с задержкой более чем на час, сообщил РИА Новости пассажир.

В 15.23 мск воскресенья временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах столичного авиаузла. Ограничения в " Шереметьево ", "Внуково", " Домодедово " и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск. В 17.12 мск Росавиация сообщила, что "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. После этого во "Внуково" вновь ввели ограничения.

"Наш рейс, который должен был вылететь в 14.00 мск, взлетел около 15.10. Причину не объясняли, мы ждали вылета уже в самолете", - рассказал пассажир рейса TK414.

Рейс TK418, запланированный на 15.15 мск, задержан как минимум на 3,5 часа, подтвердили РИА Новости в авиакомпании.