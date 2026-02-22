https://ria.ru/20260222/aviakompanija-2076116453.html
Turkish Airlines на 3,5 часа задержала рейс из Москвы в Стамбул
Turkish Airlines на 3,5 часа задержала рейс из Москвы в Стамбул
2026-02-22T19:15:00+03:00
2026-02-22T19:15:00+03:00
2026-02-22T20:16:00+03:00
Turkish Airlines на 3,5 часа задержала рейс из Внуково в Стамбул
СТАМБУЛ, 22 фев – РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перенесла как минимум на 3,5 часа рейс из "Внуково" в Стамбул на фоне ограничений полетов в аэропортах московского региона, еще один рейс вылетел с задержкой более чем на час, сообщил РИА Новости пассажир.
В 15.23 мск воскресенья временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах столичного авиаузла. Ограничения в "Шереметьево
", "Внуково", "Домодедово
" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск. В 17.12 мск Росавиация
сообщила, что "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. После этого во "Внуково" вновь ввели ограничения.
"Наш рейс, который должен был вылететь в 14.00 мск, взлетел около 15.10. Причину не объясняли, мы ждали вылета уже в самолете", - рассказал пассажир рейса TK414.
Рейс TK418, запланированный на 15.15 мск, задержан как минимум на 3,5 часа, подтвердили РИА Новости в авиакомпании.
Позже в авиакомпании сообщили, что рейс TK418 в итоге вылетел с задержкой в четыре часа - в 19.19 мск.