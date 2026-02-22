https://ria.ru/20260222/arakchi-2076115499.html
Иран не откажется от ядерной программы, заявил Аракчи
Иран не откажется от ядерной программы, заявил Аракчи - РИА Новости, 22.02.2026
Иран не откажется от ядерной программы, заявил Аракчи
Иран не откажется от ядерной программы, обогащать уран - суверенное право исламской республики, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:07:00+03:00
2026-02-22T19:07:00+03:00
2026-02-22T19:41:00+03:00
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Иран не откажется от ядерной программы, обогащать уран - суверенное право исламской республики, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
"Обогащение - наше право, у нас есть полное право на мирную ядерную энергетику, включая обогащение. Как мы используем это право, касается только нас", - сказал Аракчи
в интервью телеканалу CBS
.
Глава МИД отметил, что Иран
как суверенное государство "имеет право решать за себя". Ядерная программа "дорого обошлась" ИРИ, "поэтому теперь это вопрос чести и гордости для иранцев", в связи с чем исламская республика не откажется от урана, подчеркнул Аракчи.
Министр добавил, что Иран в рамках действующих соглашений готов сотрудничать с профильными структурами и принимать при определенных условиях дополнительные протоколы безопасности.
"Думаю, полноценный мониторинговый механизм приемлем и может быть принят", - уточнил Аракчи.
По словам главы МИД, вопрос обогащения - важная часть переговоров, представители США
знают о позиции Ирана.
"Думаю, решение достижимо", - заключил Аракчи.