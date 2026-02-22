Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото

Иран не откажется от ядерной программы, заявил Аракчи

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Иран не откажется от ядерной программы, обогащать уран - суверенное право исламской республики, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

"Обогащение - наше право, у нас есть полное право на мирную ядерную энергетику, включая обогащение. Как мы используем это право, касается только нас", - сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS

Глава МИД отметил, что Иран как суверенное государство "имеет право решать за себя". Ядерная программа "дорого обошлась" ИРИ, "поэтому теперь это вопрос чести и гордости для иранцев", в связи с чем исламская республика не откажется от урана, подчеркнул Аракчи.

Министр добавил, что Иран в рамках действующих соглашений готов сотрудничать с профильными структурами и принимать при определенных условиях дополнительные протоколы безопасности.

"Думаю, полноценный мониторинговый механизм приемлем и может быть принят", - уточнил Аракчи.

По словам главы МИД, вопрос обогащения - важная часть переговоров, представители США знают о позиции Ирана.