Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
19:47 22.02.2026
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают рейсы по согласованию

Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
