Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:47:00+03:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
