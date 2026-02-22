https://ria.ru/20260222/aeroporty-2076089780.html
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 22.02.2026
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:31:00+03:00
2026-02-22T15:31:00+03:00
2026-02-22T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260222/moskva-2076089524.html
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Специальная военная операция на Украине, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Росавиация ввела ограничения на полеты в четырёх аэропортах московского региона