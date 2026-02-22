Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 22.02.2026 (обновлено: 15:35 22.02.2026)
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Специальная военная операция на Украине, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ввела ограничения на полеты в четырёх аэропортах московского региона

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
