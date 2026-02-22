Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, летевших в Москву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее пресс-служба сообщала, что нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в столицу РФ

"В связи с продолжающимися ограничениями в воздушном пространстве Москвы количество рейсов, принятых в аэропорту "Чкалов" в качестве запасного, выросло до 24", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В соответствии с решениями экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылет на бортах или в терминале. С ними работают представители авиакомпаний, выдаются напитки и питание.

"Все службы аэропорта "Чкалов" работают в усиленном режиме. В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, мягкий инвентарь - пуфы и матрасы", - добавляется в сообщении.