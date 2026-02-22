Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, летевших в Москву - РИА Новости, 22.02.2026
20:56 22.02.2026
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, летевших в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, летевших в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, летевших в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов РИА Новости, 22.02.2026
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, летевших в Москву

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, направлявшихся в Москву

Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 24 рейса, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ранее пресс-служба сообщала, что нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в столицу РФ.
"В связи с продолжающимися ограничениями в воздушном пространстве Москвы количество рейсов, принятых в аэропорту "Чкалов" в качестве запасного, выросло до 24", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В соответствии с решениями экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылет на бортах или в терминале. С ними работают представители авиакомпаний, выдаются напитки и питание.
"Все службы аэропорта "Чкалов" работают в усиленном режиме. В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, мягкий инвентарь - пуфы и матрасы", - добавляется в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила, что "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже временные ограничения в периметре московского аэропорта "Шереметьево" были сняты.
МоскваНижний НовгородРоссияШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)
 
 
