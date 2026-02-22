Рейтинг@Mail.ru
Azur Air изменила расписание рейсов из-за ограничений во Внуково
20:30 22.02.2026 (обновлено: 20:42 22.02.2026)
Azur Air изменила расписание рейсов из-за ограничений во Внуково
Авиакомпания Azur Air вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту "Внуково", сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 22.02.2026
azur air, снегопад в москве, происшествия
Azur Air, Снегопад в Москве, Происшествия
Логотип авиакомпании AZUR air
Логотип авиакомпании AZUR air. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту "Внуково", сообщил авиаперевозчик.
"Azur Air вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Внуково", уходом воздушных судов на запасные аэродромы, необходимостью соблюдения рабочего времени экипажей", - говорится в пресс-релизе компании.
Всем пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости размещение в гостиницах, отметили в авиакомпании.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 18:11
 
Azur Air, Снегопад в Москве, Происшествия
 
 
