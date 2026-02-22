https://ria.ru/20260222/aeroport-2076128069.html
Azur Air изменила расписание рейсов из-за ограничений во Внуково
Azur Air изменила расписание рейсов из-за ограничений во Внуково - РИА Новости, 22.02.2026
Azur Air изменила расписание рейсов из-за ограничений во Внуково
Авиакомпания Azur Air вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту "Внуково", сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T20:30:00+03:00
2026-02-22T20:30:00+03:00
2026-02-22T20:42:00+03:00
azur air
снегопад в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/95/1529689509_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_e39227a205def60aabb85416ee0ec466.jpg
https://ria.ru/20260222/vnukovo-2076107418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/95/1529689509_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d53c17e0c24eb547f8a71103647b7e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
azur air, снегопад в москве, происшествия
Azur Air, Снегопад в Москве, Происшествия
Azur Air изменила расписание рейсов из-за ограничений во Внуково
Azur Air вынуждено корректировало расписание рейсов из-за ограничений во Внуково