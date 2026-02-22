Рейтинг@Mail.ru
18:58 22.02.2026
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Росавиация объявила о повторном за воскресенье введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах для обеспечения безопасности полетов.
"В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, следующие в столицу. На текущий момент приняты 16 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.
Аэропорт отметил, что по решению авиакомпаний на всех бортах проводят дозаправку с пассажирами на борту.
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании
МоскваНижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
