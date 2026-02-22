Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.