Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/aeroport-2076112170.html
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании - РИА Новости, 22.02.2026
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании
Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о более длительном обслуживании из-за ограничений, возможны корректировки в расписании полетов. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:42:00+03:00
2026-02-22T18:42:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6d2e66bbd8a6117c4b5a6c3fd2ad27b.jpg
https://ria.ru/20250823/sheremetevo-2037222351.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_81f07a59b4afe88f00390b4a2fef6ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), москва
Шереметьево (аэропорт), Москва
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании

Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о более длительном обслуживании из-за ограничений, возможны корректировки в расписании полетов.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "ковёр". Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов", - говорится в пресс-релизе воздушной гавани.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту
23 августа 2025, 22:34
 
Шереметьево (аэропорт)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала