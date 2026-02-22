https://ria.ru/20260222/aeroport-2076112170.html
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании - РИА Новости, 22.02.2026
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании
Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о более длительном обслуживании из-за ограничений, возможны корректировки в расписании полетов. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:42:00+03:00
2026-02-22T18:42:00+03:00
2026-02-22T18:42:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6d2e66bbd8a6117c4b5a6c3fd2ad27b.jpg
https://ria.ru/20250823/sheremetevo-2037222351.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_81f07a59b4afe88f00390b4a2fef6ae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), москва
Шереметьево (аэропорт), Москва
Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании
Шереметьево предупредил пассажиров о более длительном обслуживании