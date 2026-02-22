"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы.

Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за статусом рейса на онлайн-табло и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. "Аэрофлот" также напомнил пассажирам отмененных рейсов о возможности переоформить билет или вернуть его стоимость.