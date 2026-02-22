https://ria.ru/20260222/aeroflot-2076099175.html
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов - РИА Новости, 22.02.2026
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:06:00+03:00
2026-02-22T17:06:00+03:00
2026-02-22T17:29:00+03:00
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15587/87/155878736_0:24:512:312_1920x0_80_0_0_8755ac345e00166c407818ab65e22359.jpg
https://ria.ru/20260222/pulkovo-2076097994.html
https://ria.ru/20260222/aeroflot-2076076140.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15587/87/155878736_33:0:480:335_1920x0_80_0_0_4d30b9dcad1152b21c00aac44dbc31c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, общество
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
"Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в аэропортах Москвы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы.
Росавиация
сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах столичного авиаузла в 15.23 мск. Ограничения в "Шереметьево
", "Внуково", "Домодедово
" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск.
"В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот
вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании
.
Рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, выполнят перелет в пункт назначения после получения согласования о посадке в Москве
, сообщается в пресс-релизе.
Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за статусом рейса на онлайн-табло и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. "Аэрофлот" также напомнил пассажирам отмененных рейсов о возможности переоформить билет или вернуть его стоимость.
"Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - отметили в "Аэрофлоте".