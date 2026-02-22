Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
17:06 22.02.2026 (обновлено: 17:29 22.02.2026)
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Аэрофлот
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах столичного авиаузла в 15.23 мск. Ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск.
"В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.
Рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, выполнят перелет в пункт назначения после получения согласования о посадке в Москве, сообщается в пресс-релизе.
Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за статусом рейса на онлайн-табло и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. "Аэрофлот" также напомнил пассажирам отмененных рейсов о возможности переоформить билет или вернуть его стоимость.
"Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - отметили в "Аэрофлоте".
