https://ria.ru/20260221/zhivotnye-2075993336.html
Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье
Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2026
Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье
Фрагментация лесных массивов и нехватка привычных мест обитания вынуждают рекордное за последние десятилетия число подмосковных лосей выходить к населенным... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:59:00+03:00
2026-02-21T16:59:00+03:00
2026-02-21T16:59:00+03:00
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072125504_0:134:521:427_1920x0_80_0_0_b51aab98dcabc014090b381fd6a7c110.jpg
https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072125504_0:120:522:511_1920x0_80_0_0_1ca75048db5b0530c7e9b9337be9f812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье
Биолог Федоров: лоси в Подмосковье выходят к населенным пунктам в поисках корма
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фрагментация лесных массивов и нехватка привычных мест обитания вынуждают рекордное за последние десятилетия число подмосковных лосей выходить к населенным пунктам в поисках корма, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее биолог рассказал РИА Новости, что численность лосей в Московской области
оценивается более чем в 15 000 особей, что является рекордом за последние 20 лет.
"Площадь, занятая видом, стала значительно меньше. Основные причины - антропогенное воздействие вследствие прокладки новых автомагистралей и хозяйственное освоение лесных территорий, на которых для лося не осталось мест обитания", - сказал эксперт.
Он отметил, что на жизнь животных в целом повлияло увеличение автомобильного движения.
"Среди других причин - естественный прирост популяции, что требует расширения ареала обитания, а также ограничение охоты вблизи населенных пунктов. Также нужно брать в расчет продолжающиеся урбанизацию и фрагментацию лесных массивов", - добавил Федоров.
По его словам, молодые лоси активно ищут новые территории, выходя к населенным пунктам в поисках пищи. Биолог обратил внимание, что их привлекает техническая соль, используемая для зимней посыпки дорог.