Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье - 21.02.2026
16:59 21.02.2026
Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье
Фрагментация лесных массивов и нехватка привычных мест обитания вынуждают рекордное за последние десятилетия число подмосковных лосей выходить к населенным пунктам
Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье

Биолог Федоров: лоси в Подмосковье выходят к населенным пунктам в поисках корма

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фрагментация лесных массивов и нехватка привычных мест обитания вынуждают рекордное за последние десятилетия число подмосковных лосей выходить к населенным пунктам в поисках корма, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее биолог рассказал РИА Новости, что численность лосей в Московской области оценивается более чем в 15 000 особей, что является рекордом за последние 20 лет.
"Площадь, занятая видом, стала значительно меньше. Основные причины - антропогенное воздействие вследствие прокладки новых автомагистралей и хозяйственное освоение лесных территорий, на которых для лося не осталось мест обитания", - сказал эксперт.
Он отметил, что на жизнь животных в целом повлияло увеличение автомобильного движения.
"Среди других причин - естественный прирост популяции, что требует расширения ареала обитания, а также ограничение охоты вблизи населенных пунктов. Также нужно брать в расчет продолжающиеся урбанизацию и фрагментацию лесных массивов", - добавил Федоров.
По его словам, молодые лоси активно ищут новые территории, выходя к населенным пунктам в поисках пищи. Биолог обратил внимание, что их привлекает техническая соль, используемая для зимней посыпки дорог.
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
10 сентября 2025, 21:00
 
Московская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
