Эксперт объяснил рекордное число лосей в Подмосковье

Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье. Архивное фото

Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фрагментация лесных массивов и нехватка привычных мест обитания вынуждают рекордное за последние десятилетия число подмосковных лосей выходить к населенным пунктам в поисках корма, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Ранее биолог рассказал РИА Новости, что численность лосей в Московской области оценивается более чем в 15 000 особей, что является рекордом за последние 20 лет.

"Площадь, занятая видом, стала значительно меньше. Основные причины - антропогенное воздействие вследствие прокладки новых автомагистралей и хозяйственное освоение лесных территорий, на которых для лося не осталось мест обитания", - сказал эксперт.

Он отметил, что на жизнь животных в целом повлияло увеличение автомобильного движения.

"Среди других причин - естественный прирост популяции, что требует расширения ареала обитания, а также ограничение охоты вблизи населенных пунктов. Также нужно брать в расчет продолжающиеся урбанизацию и фрагментацию лесных массивов", - добавил Федоров.