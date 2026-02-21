Рейтинг@Mail.ru
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:25 21.02.2026 (обновлено: 14:18 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/zemlya-2075920477.html
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле - РИА Новости, 21.02.2026
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле
На Земле усилилась естественная вибрация, известная как "резонанс Шумана", сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на данные сервиса для мониторинга... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:25:00+03:00
2026-02-21T14:18:00+03:00
наука
земля
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987571391_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_0bae8f8354dc5eb0e650e66427a46b1a.jpg
https://ria.ru/20260220/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20260216/solntse-2074810726.html
https://ria.ru/20260217/burja-2074873670.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987571391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3be68e850a0ec44413d8655838db8449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, в мире
Наука, Земля, В мире
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле

Daily Mail: на Земле усилились вибрации, вызывающие шум в ушах

© iStock.com / shulzИзображение Земли
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© iStock.com / shulz
Изображение Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На Земле усилилась естественная вибрация, известная как "резонанс Шумана", сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на данные сервиса для мониторинга космической активности MeteoAgent.
«
"Естественная "гудящая" вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции", — говорится в статье.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
20 февраля, 12:25
По данным издания, сторонники здорового образа жизни и некоторые исследователи считают, что эти частоты совпадают с паттернами мозговых волн человека, отвечающих за сон и концентрацию. Однако классическая наука до сих пор это не подтвердила.
"В интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания", — пишет автор.
Корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона
16 февраля, 21:49
При этом медики предупреждают, что подобные утверждения не подкреплены убедительными клиническими доказательствами.
Как уточняется, в этом месяце показатель интенсивности магнитных бурь, также известный как индекс К, превышал отметку 5.0, что могло позволить некоторым чувствительным людям ощутить эти скачки.
Когда человек пытается расслабиться или заснуть, мозг генерирует медленные тета-волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря
17 февраля, 09:55
 
НаукаЗемляВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала