https://ria.ru/20260221/zemlya-2075920477.html
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле - РИА Новости, 21.02.2026
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле
На Земле усилилась естественная вибрация, известная как "резонанс Шумана", сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на данные сервиса для мониторинга... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:25:00+03:00
2026-02-21T06:25:00+03:00
2026-02-21T14:18:00+03:00
наука
земля
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987571391_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_0bae8f8354dc5eb0e650e66427a46b1a.jpg
https://ria.ru/20260220/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20260216/solntse-2074810726.html
https://ria.ru/20260217/burja-2074873670.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987571391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3be68e850a0ec44413d8655838db8449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, в мире
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле
Daily Mail: на Земле усилились вибрации, вызывающие шум в ушах
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
На Земле усилилась естественная вибрация, известная как "резонанс Шумана
", сообщает британский таблоид Daily Mail
со ссылкой на данные сервиса для мониторинга космической активности MeteoAgent.
«
"Естественная "гудящая" вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции", — говорится в статье.
По данным издания, сторонники здорового образа жизни и некоторые исследователи считают, что эти частоты совпадают с паттернами мозговых волн человека, отвечающих за сон и концентрацию. Однако классическая наука до сих пор это не подтвердила.
"В интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания", — пишет автор.
При этом медики предупреждают, что подобные утверждения не подкреплены убедительными клиническими доказательствами.
Как уточняется, в этом месяце показатель интенсивности магнитных бурь, также известный как индекс К, превышал отметку 5.0, что могло позволить некоторым чувствительным людям ощутить эти скачки.
Когда человек пытается расслабиться или заснуть, мозг генерирует медленные тета-волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду.