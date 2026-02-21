"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На Земле усилилась естественная вибрация, известная как " резонанс Шумана ", сообщает британский таблоид На Земле усилилась естественная вибрация, известная как "", сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на данные сервиса для мониторинга космической активности MeteoAgent.

« "Естественная "гудящая" вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции", — говорится в статье.

По данным издания, сторонники здорового образа жизни и некоторые исследователи считают, что эти частоты совпадают с паттернами мозговых волн человека, отвечающих за сон и концентрацию. Однако классическая наука до сих пор это не подтвердила.

"В интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания", — пишет автор.

При этом медики предупреждают, что подобные утверждения не подкреплены убедительными клиническими доказательствами.

Как уточняется, в этом месяце показатель интенсивности магнитных бурь, также известный как индекс К, превышал отметку 5.0 , что могло позволить некоторым чувствительным людям ощутить эти скачки.