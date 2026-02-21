На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной

В среду Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. Как заявил сам Лукашенко, в Минске это решение восприняли с улыбкой — оно никак не повлияет на позицию страны.

На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.