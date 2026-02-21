Рейтинг@Mail.ru
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной - РИА Новости, 21.02.2026
01:15 21.02.2026 (обновлено: 01:16 21.02.2026)
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной - РИА Новости, 21.02.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной
Нападки Владимира Зеленского на соседние государства все сильнее загоняют Украину в изоляцию, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 21.02.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной

Berliner Zeitung: политика Зеленского все сильнее изолирует Украину

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нападки Владимира Зеленского на соседние государства все сильнее загоняют Украину в изоляцию, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Для Киева стратегический вопрос заключается в том, какой уровень конфронтации он может себе позволить, не изолируя себя еще больше в и без того нестабильной ситуации", — говорится в материале.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Уже решены": Мелони сделала дерзкое заявление о территориях России
Вчера, 03:50
Как пишет издание, отношения Украины с Белоруссией, Венгрией и Словакией ухудшились всего за несколько недель. Санкции в отношении Минска, поясняет автор, хоть и могут найти оправдание внутри страны, но критики Зеленского все чаще ставят под сомнение целесообразности дальнейшей эскалации.
Параллельно обостряется энергетический конфликт с Венгрией и Словакией, который серьезно сказывается на энергетическом секторе Украины из-за приостановки поставок дизельного топлива из Братиславы и Будапешта.
"Украина находится под огромным давлением. Украинская армия пытается противостоять российскому наступлению, экономика сильно страдает, а международная поддержка кажется хрупкой", — резюмирует Berliner Zeitung.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту Украине, пишет FT
Вчера, 19:24
В среду Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. Как заявил сам Лукашенко, в Минске это решение восприняли с улыбкой — оно никак не повлияет на позицию страны.
На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.
Вечером в пятницу стало известно, что Венгрия пообещала блокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба".
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО
Вчера, 18:59
 
В миреУкраинаВенгрияСловакияЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
