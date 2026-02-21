https://ria.ru/20260221/zelenskiy-2075907246.html
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной - РИА Новости, 21.02.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной
Нападки Владимира Зеленского на соседние государства все сильнее загоняют Украину в изоляцию, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:15:00+03:00
2026-02-21T01:15:00+03:00
2026-02-21T01:16:00+03:00
в мире
украина
венгрия
словакия
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075647085.html
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075867016.html
https://ria.ru/20260220/zaluzhnyy-2075858952.html
украина
венгрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, словакия, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Евросоюз, Владимир Зеленский
На Западе поразились тому, что Зеленский парой шагов сделал с Украиной
Berliner Zeitung: политика Зеленского все сильнее изолирует Украину
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Нападки Владимира Зеленского на соседние государства все сильнее загоняют Украину в изоляцию, пишет немецкая газета Berliner Zeitung
.
"Для Киева
стратегический вопрос заключается в том, какой уровень конфронтации он может себе позволить, не изолируя себя еще больше в и без того нестабильной ситуации", — говорится в материале.
Как пишет издание, отношения Украины
с Белоруссией
, Венгрией и Словакией
ухудшились всего за несколько недель. Санкции в отношении Минска
, поясняет автор, хоть и могут найти оправдание внутри страны, но критики Зеленского
все чаще ставят под сомнение целесообразности дальнейшей эскалации.
Параллельно обостряется энергетический конфликт с Венгрией и Словакией, который серьезно сказывается на энергетическом секторе Украины из-за приостановки поставок дизельного топлива из Братиславы
и Будапешта
.
"Украина находится под огромным давлением. Украинская армия пытается противостоять российскому наступлению, экономика сильно страдает, а международная поддержка кажется хрупкой", — резюмирует Berliner Zeitung.
В среду Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. Как заявил сам Лукашенко, в Минске это решение восприняли с улыбкой — оно никак не повлияет на позицию страны.
На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.
Вечером в пятницу стало известно, что Венгрия пообещала блокировать кредит ЕС
Украине в размере 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России
по нефтепроводу "Дружба".