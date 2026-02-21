Зеленский ввел санкции против 46 россиян и двух граждан Ирана

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний.
Указ о введении санкций в отношении 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний опубликовали на сайте Зеленского в субботу. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.