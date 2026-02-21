Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против 46 россиян и двух граждан Ирана - РИА Новости, 21.02.2026
18:12 21.02.2026
Зеленский ввел санкции против 46 россиян и двух граждан Ирана
Зеленский ввел санкции против 46 россиян и двух граждан Ирана
Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. РИА Новости, 21.02.2026
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний.
Указ о введении санкций в отношении 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний опубликовали на сайте Зеленского в субботу. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Много пьет". СМИ рассказали о новой зависимости Зеленского
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
