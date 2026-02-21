Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ведет себя зловредно по отношению к Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 21.02.2026
14:50 21.02.2026
Зеленский ведет себя зловредно по отношению к Словакии, заявил Фицо
Зеленский ведет себя зловредно по отношению к Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 21.02.2026
Зеленский ведет себя зловредно по отношению к Словакии, заявил Фицо
Владимир Зеленский ведет себя по отношению к Словакии зловредно из-за того, что республика не поддерживает конфликт на Украине, заявил словацкий премьер-министр
Зеленский ведет себя зловредно по отношению к Словакии, заявил Фицо

Фицо: Зеленский ведет себя зловредно из-за позиции Словакии по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя по отношению к Словакии зловредно из-за того, что республика не поддерживает конфликт на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
“(Зеленский - ред.) не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на 500 миллионов евро в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) в субботу.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ
Вчера, 13:00
Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.
Ранее в субботу Фицо заявил, что, если в понедельник Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.
В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Премьер-министр страны Фицо заявил, что Slovnaft в текущих условиях прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Он также пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, заявив, что шокирован отсутствием информации от украинской стороны о ситуации с "Дружбой".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Много пьет". СМИ рассказали о новой зависимости Зеленского
Вчера, 11:51
 
