Священник объяснил, почему застолья 23 февраля неуместны
07:53 21.02.2026
Священник объяснил, почему застолья 23 февраля неуместны
Увеселения и застолья 23 февраля неуместны, так как это первый день Великого поста, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
Священник объяснил, почему застолья 23 февраля неуместны

Протоиерей Козлов: застолья 23 февраля не уместны из-за начала Великого поста

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Увеселения и застолья 23 февраля неуместны, так как это первый день Великого поста, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. Ранее Козлов рассказал, что употребление алкоголя во время поста противоречит его цели - духовному трезвению и сосредоточению.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Россиянки озвучили бюджет на подарки к 23 февраля
Вчера, 07:51
"Все пищевые и иные ограничения поста актуальны в любой светский праздник, в том числе 23 февраля (в 2026 году 23 февраля выпадает на первый день поста – ред.). Но в этом году – особенно, поскольку первая и последняя недели Великого поста считаются наиболее строгими. Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий, увеселений, застолий. Конечно, возможны протокольные мероприятия: награждения, поздравления, возложение венков и так далее", - сказал протоиерей.
Он отметил, что почтить воинов в День защитника Отечества можно разными способами.
"Наша внутренняя солидарность с теми, кто стоит на защите священных рубежей Отечества, как и память о тех, кто "положил душу свою за други своя" в разные века в разных войнах, вовсе не должна выражаться только в застолье с алкоголем. Можно помолиться за них, а живых – еще и поздравить. Но если уж хочется на эту тему собраться и посидеть, то сделайте это накануне, в последний день Масленицы (22 февраля). Даже церковные праздники переносят, если они приходятся на первую неделю Великого поста, потому что главным остается его духовный смысл", - заключил собеседник агентства.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
20 февраля, 16:16
 
РелигияРусская православная церковь
 
 
