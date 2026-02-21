Рейтинг@Mail.ru
14:02 21.02.2026
Эксперт предположила, откуда идет нецензурный призыв Зеленского о россиянах
в мире
европа
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, европа, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Эксперт предположила, откуда идет нецензурный призыв Зеленского о россиянах

Каалюль: призыв Зеленского выслать россиян с Запада может исходить от Европы

КАИР, 21 фев - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского выслать россиян с Запада может исходить от самой Европы, поделилась мнением с РИА Новости глава тунисского Международного центра стратегических исследований в военной сфере и сфере безопасности Бадра Каалюль.
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в нецензурных выражениях потребовал выслать россиян из западных стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
"Зеленскому говорят, он говорит. Ему говорят действовать, он действует", - сказала Каалюль, выразив мнение, что этот призыв может быть недалек от указаний Европы.
"Возможно, европейцы сказали ему заявить это с целью конфискации российских активов", - считает тунисский эксперт.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Много пьет". СМИ рассказали о новой зависимости Зеленского
Вчера, 11:51
 
