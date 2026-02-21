Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район укрепил лидерство в экономике и соцсфере Югры в 2025 г - РИА Новости, 21.02.2026
12:52 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/yugra-2075956076.html
Сургутский район укрепил лидерство в экономике и соцсфере Югры в 2025 г
Сургутский район укрепил лидерство в экономике и соцсфере Югры в 2025 г - РИА Новости, 21.02.2026
Сургутский район укрепил лидерство в экономике и соцсфере Югры в 2025 г
Сургутский район Югры по итогам 2025 года продемонстрировал высокие экономические показатели, улучшение социальной инфраструктуры и сохранение лидерства в... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:52:00+03:00
2026-02-21T12:52:00+03:00
сургутский район
белый яр
солнечный
югра
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белый яр
солнечный
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район, белый яр, солнечный, югра, ханты-мансийский автономный округ
Сургутский район, Белый Яр, Солнечный, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ
Сургутский район укрепил лидерство в экономике и соцсфере Югры в 2025 г

Сургутский район в 2025 году продемонстрировал высокие экономические показатели

© Getty Images / Evgeniy RomanovВид на город Сургут
Вид на город Сургут - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Getty Images / Evgeniy Romanov
Вид на город Сургут. Архивное фото
СУРГУТ, 21 фев – РИА Новости. Сургутский район Югры по итогам 2025 года продемонстрировал высокие экономические показатели, улучшение социальной инфраструктуры и сохранение лидерства в регионе по качеству управления бюджетом и инвестициям, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район вносит основной вклад в промышленное производство Югры. Ожидаемый объем по итогам года составит 1 триллион 560 миллиардов рублей… Объем инвестиций в основной капитал – 364 миллиарда рублей. На долю района приходится четверть всех инвестиций региона. Ну и в районе реализуется треть - шесть из 20 приоритетных инвест-проектов Югры", - сказал Трубецкой на отчетной сессии перед депутатами думы Сургутского района.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Новый корпус поликлиники открыли в Сургутском районе Югры
14 февраля, 12:24
По словам главы муниципалитета, район лидирует в инвестиционном рейтинге Югры девятый год подряд и второй год удерживает первую строчку рейтинга эффективности местных администраций. Бюджетные расходы были эффективно распределены: доля социальных расходов достигла 56%, собственные доходы выросли на 11%, составив 890 миллионов рублей. Важнейшую роль играет поддержка малого и среднего бизнеса, поступления от которого составляют значительную часть доходов. Также за 2025 год численность населения выросла на 765 человек благодаря положительному приросту рождаемости.
Кроме того, по словам Трубецкого, район активно развивает инфраструктуру, строятся новые дороги, спортивные площадки и культурные учреждения. Среди значимых объектов – новая школа на 1100 мест в Белом Яре, построенная на условиях концессии, культурно-досуговый центр в Солнечном и музейный комплекс на Барсовой горе. Показатель обеспеченности спортивными объектами составил 62% при плановом значении 56%. Главной проблемой района остается аварийное жилье, и в этом направлении ведется усиленная работа.
"За отчетный (2025 - ред.) год общий объем средств, направленных на улучшение жилищных условий жителей района составил почти 5,6 миллиарда рублей. Приобретено 1270 квартир. За последние пять лет объем средств на улучшение жилищных условий увеличился в два раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. Улучшили жилищные условия за последние пять лет 11600 семей. При плане 88 тысяч квадратных метров фактически введено 137,5 тысяч квадратных метров жилья. Это на 56% больше плана и на 17% больше, чем в прошлом (2024 - ред.) году", - подчеркнул Трубецкой.
Также глава Сургутского района добавил, что, по предварительной оценке, показатель удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления по итогам года оказался на восьмой позиции.
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Объем средств жилищным программам в Сургутском районе составил 6,9 млрд руб
12 февраля, 10:24
 
Сургутский районБелый ЯрСолнечныйЮграХанты-Мансийский автономный округ
 
 
