ВСУ потеряли 110 военнослужащих в зоне войск "Юга"
ВСУ за сутки потеряли свыше 110 боевиков в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:07:00+03:00
2026-02-21T12:07:00+03:00
2026-02-21T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
2026
