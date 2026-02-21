https://ria.ru/20260221/vzryvy-2076025129.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.02.2026
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу вечером в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T22:46:00+03:00
2026-02-21T22:46:00+03:00
2026-02-21T22:46:00+03:00
в мире
украина
сумы
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумы
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы, сумская область
В мире, Украина, Сумы, Сумская область
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги