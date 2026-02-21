https://ria.ru/20260221/vzryvy-2075911277.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24-й канал". РИА Новости, 21.02.2026
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы