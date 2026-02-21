Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:28 21.02.2026
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24-й канал". РИА Новости, 21.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Одесская область
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24-й канал".
"Слышны взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу.
В Запорожье прогремели взрывы
20 февраля, 22:30
В Запорожье прогремели взрывы
20 февраля, 22:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
