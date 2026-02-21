https://ria.ru/20260221/vzryv-2075971555.html
В Сумской области прогремел взрыв
В Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 21.02.2026
В Сумской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.02.2026
