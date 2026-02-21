https://ria.ru/20260221/vylet-2075906993.html
Не менее 11 рейсов задержались в аэропортах Москвы на фоне непогоды
Не менее 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов в столичных аэропортах на фоне бушующей непогоды, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Не менее 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов в столичных аэропортах на фоне бушующей непогоды, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
сообщал, что в Москве
из-за циклона "Валли" выпала почти половина от месячной нормы осадков февраля. При этом, по его данным, снежный максимум нынешней зимы в 61 сантиметр и суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 сантиметра, могут быть обновлены. Он также отметил, что абсолютный февральский рекорд в 72 сантиметра устоит.
"Аэропорты "Шереметьево
", "Внуково", "Домодедово
" и "Жуковский", несмотря на продолжающийся в московском регионе третий день снегопад, продолжают принимать и отправлять рейсы... По данным на 00.00 мск субботы, 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 20 февраля обслужили 1266 рейсов: 651 - на вылет, 615 - на прилет. Кроме того, по решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме. Также были отменены 25 рейсов, в том числе пять - иностранными перевозчиками.
Ведомство уточнило, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме.