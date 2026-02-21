Не менее 11 рейсов задержались в аэропортах Москвы на фоне непогоды

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Не менее 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов в столичных аэропортах на фоне бушующей непогоды, сообщила Росавиация.

Отмечается, что за 20 февраля обслужили 1266 рейсов: 651 - на вылет, 615 - на прилет. Кроме того, по решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме. Также были отменены 25 рейсов, в том числе пять - иностранными перевозчиками.