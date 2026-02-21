СМИ: президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026 года

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президентские выборы на Украине могут пройти уже осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027 года, при этом прорабатываются сценарии их проведения в условиях военного положения, утверждает украинское издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на источники в Верховной раде.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.

"Некоторые лидеры политсил заявили своим региональным ячейкам, что президентские выборы будут осенью 2026-го, а парламентские - весной 2027-го. Сейчас прорабатываются сценарии их проведения не только после, а и во время войны, без отмены военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По словам источников издания, депутаты активизировали подготовку к выборам.

"Инсайдер.ua" также подчеркивает, что нардепы ищут способы "закрепиться" в креслах, некоторые работают над созданием собственных политических проектов, еще часть активно ведет переговоры о переходе в другие политические команды.